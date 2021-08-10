За добу в Олександрії жодного позитивного тесту на коронавірус

9 серпня було зроблено 24 ПЛР-тести, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 10 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 22 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 5 хворих, в тому числі 1 дитина, 2 хворих з Приютівської громади, 1 – з Новопразької, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 17 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 10 серпня хворих на пневмонію – 65 осіб, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 4 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 43 хворих.