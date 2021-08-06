За добу виявлено одного хворого на COVID-19

За повідомленням Олександрійської міської ради, 5 серпня було зроблено 20 ПЛР-тестів, за результатами яких виявлено 1 хворого на COVID-19.

На сьогоднішній день в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 22 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей. Зокрема в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 4 хворих, в тому числі 1 дитина (7 років), 2 хворих з Приютівської громади, 1 – з Новопразької,

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 18 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 6 серпня хворих на пневмонію – 70 осіб, в тому числі 11 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 11 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію.

У районній міській лікарні – 9 хворих на пневмонію.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 42 хворих.