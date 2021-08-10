Про деякі кримінальні події тижня в Олександрії: крадіжки скоюють рецидивісти

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 521 звернення від мешканців міста та району про кримінальні правопорушення та інші події, з яких за 55-ма фактами інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Про кілька з них – детальніше.

11 липня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста про те, що невідомий чоловік, скориставшись відсутністю уваги з його боку, викрав належний заявнику мобільний телефон, спричинивши при цьому збитків на суму близько 2000 грн.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний 33–річний, раніше судимий мешканець міста Олександрії.

За фактом розпочате провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

30 липня до райвідділу поліції звернувся 70-річний олександрієць: невстановлена особа проникла в його будинок, звідки викрала електроплиту та інші особисті речі заявника, чим спричинила останньому майнову шкоду на суму близько 2000 гривень.

Нещодавно поліцією у скоєнні злочину було викрито 31-річного, раніше судимого мешканця міста Олександрії. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Того ж дня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 34-річної мешканки міста: невідомий злодій викрав з її будинку холодильник, пральну машину, два газових балони, газову плиту та металеву плиту пічного опалення , що спричинило, як не важко здогадатися, майнову шкоду значних розмірів.

Минулого тижня поліції в ході проведення слідчо-розшукових заходів вдалося викрити злочинця: ним виявився 30-річний, теж раніше судимий за аналогічні злочини, мешканець Олександрії.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого тією ж ч. 3 ст. 185 КК України з відповідною мірою покарання.

Речник райвідділу також повідомив: за минулий тиждень працівниками поліції було складено 118 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 61 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства було складено 15 адміністративних протоколів (ст.178 КУпАП).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод, з яких одна ДТП – з травмованим учасником.