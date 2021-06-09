Дівчина з Кіровоградщини через Інтернет ошукала людей на десятки тисяч гривень

Кіберполіція Кіровоградщини викрила місцеву жительку в інтернет-шахрайстві, повідомляє “Голос Громади”.

Як повідомлялось раніше, 19-річна жителька області створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі, на яких розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття. Головною умовою була повна попередня оплата за товар, однак після одержання грошей – дівчина блокувала покупців та не виконувала взятих на себе зобов’язань.

Наразі встановлено 10 потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму 10 тисяч гривень.

Розслідування триває. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.