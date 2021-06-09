До нас їде… аудит! (трохи не по «Ревізору»)

Повідомлення про аудиторську перевірку, яка незабаром розпочнеться в Олександрії, зробив міський голова С.Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

«Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор» – ця крилата фраза гоголівського Городничого чомусь першою прийшла на думку після повідомлення міського голови Сергія Кузьменка на позачерговій сесії Олександрійської міської ради 8 червня.

Втім, як потім з`ясувалося, суть повідомлення голови Олександрії насправді прямо протилежно відрізнялася від класичного сюжету і ось у чому: якщо для Городничого незваний приїзд Ревізора став справжнім лихом, то в нашому випадку міська влада сама запросила провести незалежну аудиторську перевірку.

«Хороша новина для олександрійців і мабуть, теж для нової владної команди та команди, яка склала свої повноваження. Ми вже більше 4-х місяців працювали з Держаудитом, нарешті вони офіційно поінформували, що наступного тижня приїздять до нашого міста і буде проведена комплексна перевірка. Я просив би всіх відповідальних осіб, які працюють у міській раді, підготуватися для того, щоб ми могли якісно провести цю роботу і прибрати різні політичні розмови на предмет того, що було хорошого чи поганого при старій владі, або як стало при новій – є відповідний державний орган, який, власне, і проводить такі перевірки, встановлює результати, інформує правоохоронні органи та суспільство про те, що відбувалося або відбувається в тому чи іншому органі державної влади, місцевого самоврядування. Тому шановні колеги: без емоцій, професійно, декілька місяців попрацюємо з Державною службою аудиту і будемо мати повну інформацію про ситуацію в нашому місті», – сказав Сергій Кузьменко присутнім у сесійній залі.

Так само, на відміну від комедійного фіналу «Ревізора», повідомлення олександрійського міського голови не викликало у присутніх знаменитої гоголівської «німої сцени» розпачу і відчаю: депутати, посадовці виконавчих органів ради та інші зберегли «олімпійську» витримку і сприйняли «хорошу новину» спокійно.