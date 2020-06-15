Коронавірус у Кіровоградській області: чотири нових випадки за добу

Станом на 15 червня на Кіровоградщині 586 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт РНБО.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 4 осіб. Інфікування підтвердились у жінки та 3 чоловіків із Кропивницького.

Наразі від коронавірусу в області одужало 476 людей. Відповідно, зараз хворіє 80 осіб.

Під підозрою на захворювання перебуває 1 205 мешканців області.

Нових жертв від коронавірусу немає.