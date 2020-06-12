Потрійний порушник і ДТП тижня в Олександрії

Протягом минулого тижня в місті сталися кілька дорожньо-транспортних пригод, про деякі з них свого часу розповідав «Голос Громади». В той же час працівниками Олександрійського відділу поліції було складено 94 протоколи за порушення правил дорожнього руху, а також 11 – за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння. Далі – ще про дві резонансні події за інформацією, отриманою у міськвідділі поліції.

6 червня о 14-й годині 20-річний олександрієць повідомив Олександрійський міськвідділ, що у дворі одного з багатоповерхових будинків міста, де проживає заявник, в його автомобіль «в`їхав» інший легковик. Працівники поліції на місці з`ясували, що чоловік, перебуваючи вдома, почув звук сигналізації свого припаркованого у дворі «Рено». Власник вийшов на подвір`я і в цей час до нього підійшов нетверезий чоловік і повідомив, що це його ВАЗ 2107 пошкодив машину, коли він здавав заднім ходом і наїхав таким чином на «Рено». Поки господар зателефонував на лінію «102», водій ВАЗ тим часом сів у своє авто і поїхав у невідомому напрямку. Правда, через деякий час повернувся, але вже без машини. Працівники поліції встановили його особу – це 39-річний житель міста. Відносно нього було складено адміністративний протокол за статтями 124 і 130 ч.1 КУпАП та винесено постанову за ст.126 КУпАП.

Але на цьому пригоди правопорушника не закінчилися. Того ж дня, тільки вже о 18-й годині, до Олександрійського відділу поліції звернувся 39-річний олександрієць з заявою, що у нього «дві години тому невідомі вкрали автомобіль». Як відразу з`ясувалося, це був той самий власник того ж злощасного ВАЗа. Та згодом поліція, порозмовлявши з дружиною цього горе-водія, встановила, що це вона нишком від чоловіка перепаркувала автомобіль в інше місце – подалі від гріха, аби той у алкогольному дурмані не скоїв ще яке-небудь лихо…

Та цей фігурант i втретє протягом однієї доби не дав нудьгувати правоохоронцям. О першій годині ночі чоловіка зупинили працівники ГРПП по вулиці Г.Усика. Він їхав на своїй «сімці», знову ж таки, в стані алкогольного сп`яніння (очевидно, його дружина не дуже надійно сховала машину від невгамовного господаря). На нього склали ще один протокол за ст.130 КУпАП. Автомобіль вилучили, а вже вранці повернули дружині правопорушника. ..

А от ДТП, що сталася 8 червня близько 8-ї години ранку на вул. Героїв Сталінграда, на жаль, мала значно серйозніші наслідки: у ній постраждала людина…

Як встановили працівники поліції, 35-річний водій, мешканець Дніпропетровської області, рухався за кермом автомобіля ВАЗ 21013 з боку м.Знам`янки у бік П`ятихаток і на згаданій вулиці, неподалік магазину «33 кв.м» здійснив наїзд на 71-річну велосипедистку, яка раптово виїхала на дорогу перед автомобілем. Потерпілу жінку автомобілем екстреної медичної допомоги було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні і госпіталізовано. За даним фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.