Оголосили конкурс на підтримку проєктів сільських жінок-фермерів Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема

Фермерки, які проживають у сільській місцевості Кіровоградської області мають можливість позмагатись за гранти в освітньо-грантовій програмі «TalentA», повідомляє «Голос Громади».

За словами організаторів, програма має на меті — сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA.

Два десятки жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під керівництвом фахових експертів та менторів.

Пройшовши навчальний етап програми учасниці змагатимуться за цільові гранти.

Загальний грантовий фонд 12000 доларів і буде розподілений між проєктами-фіналістами:

• 1 місце – 5000 доларів США;

• 2 місце – 4000 доларів США;

• 3 місце – 3000 доларів США.

До 14 червня можна заповнити реєстраційну Анкету програми на сайті talenta.