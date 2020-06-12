В Олександрії під час перевірки виявили порушення у нарахуванні виплат медикам, які борються з COVID-19

На виконання доручення Прем”єр-Міністра України від 25 травня2020 року №20930/1/1-20 та окремого доручення Державної служби України з питань праці представники ГУДержпраці у Кіровоградській області з 1 червня 2020 року проводять інспекційне відвідування у медичних закладах області з питань додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті заробітної плати медичним й іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт відомства.

Так, у ході перевірки, фахівцями було встановлено порушення законодавства про працю в частині неправильного нарахування доплат працівникам у трьох медичних закладах: м.Олександрія, м. Кропивницького та м.Світловодськ.