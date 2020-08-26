Ковід-19 продовжує подорожувати Кіровоградщиною

На ранок 26 серпня в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 летальні, 53 454 пацієнти одужали, повідомляє «Голос Громади».
За добу зафіксовано 1670 нових випадків, зокрема у Кіровоградській області «плюс» 2 хворих.
Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3677 випадків
Волинська область — 5221 випадок;
Дніпропетровська область — 2055 випадків;
Донецька область — 1256 випадків;
Житомирська область — 2959 випадків;
Закарпатська область — 7143 випадки;
Запорізька область — 1439 випадків;
Івано-Франківська область — 8321 випадок;
Кіровоградська область — 771 випадок;
м. Київ — 12 248 випадків;
Київська область — 5211 випадків;
Львівська область — 13 560 випадків;
Луганська область — 247 випадків;
Миколаївська область — 1023 випадки;
Одеська область — 6352 випадки;
Полтавська область — 684 випадки;
Рівненська область — 8737 випадків;
Сумська область — 1269 випадків;
Тернопільська область — 5104 випадки;
Харківська область — 7984 випадки;
Херсонська область — 346 випадків;
Хмельницька область — 2062 випадки;
Чернівецька область — 9541 випадок;
Черкаська область — 1305 випадків;
Чернігівська область — 1570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.