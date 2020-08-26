Чергове поповнення олександрійських ОСББ

Житловий будинок по вул.Садовій в Олександрії стане власністю ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

За клопоанням мешканців багатоквартирного житлового будинку №58 по вул.Садовій виконком Олександрійської міської ради вирішив запропонувати міськраді передати будівлю з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління новоствореного об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Південне 58».

Загальна площа будинку 3107,2 м2; балансова вартість 19 млн 415 тис. 874 грн 90 коп.; залишкова вартість станом на 1.07.2020 становить 9 млн 608 тис. 466 грн 34 коп.

На даний час в Олександрії налічується 65 об`єднань співвласників багатоповерхівок.