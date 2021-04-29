Масштабна оборудка: олександрієць збував через мережу Інтернет порох та боєприпаси

СБУ викрила діяльність мешканця Олександрії, який займався продажем пороху та різного виду боєприпаси через Інтернет, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Гречка.

У ході слідства було встановлено, що підозрюваний продавав оптові партії пороху іноземного виробництва у різні регіони країни. Для пошуку клієнтів він використовував спеціалізовані інтернет-платформи і переправляв товар замовникам поштою.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

​понад 100 кг іноземного пороху;

​реактивну протитанкову гранату;

​декілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі автомат Калашникова, пістолет-кулемет Шпагіна та пістолет ТТ;

​майже 2 тис. набоїв різного калібру.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, встановлюють джерела надходження пороху із-за кордону.

За попередньою інформацією, з нелегального бізнесу він одержав прибуток у мільйони гривень.