Важливо! Комісія ТЕБ «безкарантинне розслаблення» олександрійцям ще не обіцяє

Сьогодні в Олександрійській міській раді відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглянула два питання порядку денного, серед яких – продовження дії карантину на території Олександрійської громади, повідомляє «Голос Громади».

Комісія ТЕБ і НС у складі 16-ти присутніх членів-представників різних служб під головуванням першого заступника міського голови Юрія Гугленка заслухала інформацію посадовців сфери охорони здоров`я міста та олександрійського відділення обласного лабораторного центру стосовно поточного стану пандемічної ситуації і захворюваності на COVID-19 в Олександрійській територіальній громаді і визнала, що рівень епідемічної безпеки в Олександрії (як і в Кіровоградській області) залишається «помаранчевим», що вимагає продовження застосування в місті посилених обмежувальних протиепідемічних (карантинних) заходів та контролю за їх дотриманням до 30 червня.

Тому Юрій Гугленко через присутні на нараді засоби масової інформації звернувся до олександрійців з проханням свідомо поставитися до даної ситуації і продовжувати виконувати всі ті вимоги противірусної безпеки, які були запроваджені раніше – це масковий режим, засоби санітарії і дезінфекції, дотримання соціальних дистанцій та уникнення масового скупчення людей. На останньому факторі перший заступник наголосив окремо, виходячи з того, що наближаються Великодні свята та поминальні дні, у які жителям міста слід бути особливо обережними, уникаючи масових зібрань. Як було зазначено на засіданні комісії, «навіть якщо найближчим часом Олександрія перейде з «помаранчевої» зони у «жовту», жителям міста варто не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися тих самих елементарних заходів протиепідемічної безпеки».

Другим питанням порядку денного комісія ТЕБ і НС розглянула заходи попередження загибелі людей на водних об`єктах міста у весняно-літній період 2021 року та винесла відповідні рішення, про які «Голос Громади» повідомить у подальшому.