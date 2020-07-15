Місцевим виборам-бути: Верховна Рада офіційно призначила дату

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. Верховна Рада ухвалила постанову № 3809 “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році, повідомляє «Голос Громади».

За відповідний документ проголосували 326 народних обранців. Також Кабмін та Центральна виборча комісія повинні розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширення COVID-19, під час виборів 25 жовтня.

У неділю, 25 жовтня, українці й олександрійці зокрема, обиратимуть депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Вибори відбудуться за новим адміністративно-територіальним устроєм.