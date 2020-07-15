Кримінальні події тижня в Олександрії: розкриті вуличні злочини проти особи

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 431 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 53 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомили у міськвідділі та розповіли про деякі з розкритих злочинів.

Зухвале вуличне пограбування. Цей злочин був скоєний раніше: 28 квітня поточного року до Олександрійського відділу поліції звернулася 52-річна олександрійка і розповіла, що того ж дня, близько 20-ї години на одній з вулиць міста до неї підбіг незнайомий їй чоловік та вирвав з рук сумку, в якій були документи, мобільний телефон та гаманець з грошима заявниці.

Поліція провела слідчо-розшукові заходи та нещодавно встановила особу злочинця, який скоїв цей напад. Ним виявився 30-річний мешканець міста. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж») триває. За такі дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Банальне шахрайство. Ця справа – також тримісячної давнини. Але поліція весь цей час не сиділа, склавши руки… 13 квітня до міськвідділу надійшло повідомлення від 57-річного мешканця міста про те, що напередодні до нього на вулиці звернувся незнайомий перехожий та попросив мобільний телефон «зробити один дзвінок». Як відразу ж виявилося, це був примітивний шахрайський хід: прохач телефон не повернув і зник з місця події. Завдана таким чином потерпілому майнова шкода оцінена у 1400 гривень.

Правоохоронці викрили зловмисника: це 41-річний мешканець міста. За даним фактом проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУ («Шахрайство»), що визначає покарання у вигляді штрафу у розмірі до 50-ти неоподатковуваних доходів громадян або обмеження волі на строк до 3-х років.

Профілактичне відпрацювання. Цей черговий захід проводився працівниками міськвідділу 12 липня. Тоді було виявлено факт незаконного зберігання наркотичної речовини, яка заборонена в обігу. Знайдену речовину направлено для проведення експертизи. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.309 ККУ, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних доходів громадян та до позбавлення волі на строк до 3-х років.

Також під час відпрацювання було задокументовано 8 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких – незаконне придбання та зберігання самогону, тютюнопаління в заборонених місцях та перебування осіб у п`яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність і мораль. Під час відпрацювання здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліку в поліції, знаходяться під домашнім арештом, раніше судимі особи, а також ті, хто перебуває під адміністративним наглядом.

А всього протягом минулого тижня працівниками поліції складено 136 адмінпротоколів, з яких 100 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння складено 5 протоколів, за порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 7 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 16 протоколів про адміністративне правопорушення, – повідомили в Олександрійському міськвідділі поліції.