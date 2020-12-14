На дистанційному навчані перебуває понад 20 тисяч школярів Кіровоградщини

Більше ніж 20 тисяч учнів Кіровоградщини навчаються на дистанційній формі навчання, про це йдеться на сайті Кіровоградської ОДА, інформує “Голос Громади”.

«Станом на 11 грудня у Кіровоградській області дистанційно навчаються 20 346 учнів у 37 школах. 43 навчальні заклади, у яких навчаються 35 тисяч учнів, обрали змішану форму освіти», – йдеться у повідомленні.

Додається, що 230 навчальних закладів, а це 74% загальної кількості шкіл Кіровоградської області, продовжують навчатися у звичній формі. Про перехід на дистанційну або змішану форми навчання адміністрації шкіл рішення ухвалюють самостійно.