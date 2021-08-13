На Кіровоградщині більше 70 вільних робочих місць для осіб з інвалідністю

За інформацією Кіровоградського обласного центру зайнятості, станом на 12 серпня у базі вакансій обласного центру зайнятості зареєстровано 1564 вакантні посади.

Наразі підприємства області пропонують 73 вакансії, призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю. Серед них:

• бухгалтер – 1 вакансія;

• вагар – 2 вакансії;

• вантажник – 2 вакансії;

• водій автотранспортних засобів – 4 вакансії;

• вчитель закладу загальної середньої освіти – 3 вакансії;

• двірник – 1 вакансія;

• економіст – 1 вакансія;

• електромеханік з ліфтів – 1 вакансія;

• електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 1 вакансія;

• електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 2 вакансії;

• завідувач трупи – 1 вакансія;

• інженер з охорони праці – 1 вакансія;

• інженер-конструктор – 1 вакансія;

• комірник – 1 вакансія;

• контролер енергонагляду – 2 вакансії;

• менеджер (управитель) – 1 вакансія;

• менеджер (управитель) з персоналу – 3 вакансії;

• менеджер (управитель) із збуту – 1 вакансія;

• муляр – 2 вакансії;

• налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування – 1 вакансія;

• офіціант – 1 вакансія;

• охоронник – 2 вакансії;

• підсобний робітник – 6 вакансій;

• пресувальник брухту та відходів металу – 1 вакансія;

• прибиральник виробничих приміщень – 4 вакансії;

• прибиральник службових приміщень – 4 вакансії;

• прибиральник територій – 2 вакансії;

• прийомоздавальник вантажу та багажу – 1 вакансія;

• провізор – 1 вакансія;

• продавець непродовольчих товарів – 1 вакансія;

• продавець продовольчих товарів – 2 вакансії;

• продавець-консультант – 1 вакансія;

• режисер-постановник – 1 вакансія;

• робітник з благоустрою – 1 вакансія;

• робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва – 2 вакансії;

• слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 3 вакансії;

• слюсар-сантехнік – 1 вакансія;

• сторож – 2 вакансії;

• укладальник-пакувальник – 3 вакансії;

• фельдшер ветеринарної медицини – 1 вакансія;

• юрист – 1 вакансія.

Вільні робочі місця для осіб з інвалідністю пропонують у містах Кропивницькому, Олександрії, Знам’янці та Голованівському, Добровеличківському, Кропивницькому, Маловисківському, Новгородківському й Новоукраїнському районах.

Роботодавці області готові платити працівникам за вищевказаними вакансіями від 3 000 до 12 030 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.