Олександрійський центр вакцинування населення перевірили управлінці

Вчора Олександрію і її центр масової вакцинації населення відвідав заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Поліщук, метою візиту якого була перевірка ходу імунізації жителів нашої громади від коронавірусу, повідомляє «Голос Громади».

В інспектуванні центру разом з обласним посадовцем взяла участь начальник управління охорони здоров’я Олександрійської міськради Тамара Сакара. У присутності представників місцевих ЗМІ вони перевіряли всі аспекти процесу щеплення населення. По завершенні перевірки обоє прокоментували її результати та відповіли на ряд запитань журналістів.

Зокрема Сергій Поліщук позитивно оцінив організацію і показники вакцинування в Олександрії, а також і в Кіровоградські області в цілому. Хоча за його словами, спочатку деякі проблеми з масовістю були: «Мабуть, такий наш менталітет: незважаючи на те, що була проведена велика інформаційна та організаційна робота, певна частина людей (особливо – старшого віку) не поспішала на вакцинування. Але зараз на території області працює 21 пункт щеплення, мобільні бригади, центри вакцинації. Спільна робота дала результати: минулого тижня Кіровоградська область посіла перше місце в Україні за кількістю вакцинованого населення», – сказав С.Поліщук.

Він також наголосив на необхідності вакцинування у першу чергу працівників медицини і освіти. Особливо з огляду на те, що незабаром розпочнеться навчальний рік, тому головне завдання – не менше 80 % вчителів та вихователів дитячих дошкільних закладів повинні бути вакциновані.

А Тамара Сакара зазначила: «Згідно з поставленими завданнями, ми повинні вакцинувати 72 тисячі населення – тих категорій громадян, які підлягають щепленню. На сьогодні провакцинували майже 11 тисяч – це досить непоганий результат. І активність, попри деякі особливості щойно згаданого «менталітету», зростає: Якщо раніше центр вакцинації приймав 50-60 чоловік в день, то наразі ця цифра становить майже 400 відвідувачів. На сьогодні при центрі працюють 6 мобільних бригад, які обслуговують не тільки територію міста, а й колишнього Олександрійського району – 4 територіальні громади. Крім того, виконуючи доручення обласного департаменту охорони здоров’я, олександрійські мобільні бригади обслуговують ще й ряд населених пунктів та територіальних громад Кіровоградської області.