За тиждень в Олександрії відбудеться популярний марафонський забіг

21 серпня 2021р. відбудеться черговий, традиційний забіг в “Олександрійських Топольках” – повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від організаторів змагання.

Цей товариський забіг на різні довгі дистанції (включно і марафонську) щорічно проводиться за ініціативи громадських активістів, прихильників здорового способу життя. Зокрема ось яке повідомлення розмістили організатори забігу на довгі дистанції на своїй сторінці у фейсбук:

«Увага!!! 21 серпня 2021р. відбудеться традиційний забіг в “Олександрійських Топольках” – щорічний спортивний захід, який ми організовуємо в чотирнадцятий раз!

Якщо у Вас достатній рівень підготовки, Ви впевнені в своїх силах, хочете з користю провести час, то наш захід для Вас!

На дистанції 3 км, 5 км, 10 км., 15 км, 21 км., 30 км і 42 км. запрошуються діти, аматори та спортсмени з достатнім рівнем підготовки.

Ми раді вітати всіх бажаючих. Як і завжди, особисті результати учасників фіксуються, але призові місця не визначаються: біжимо заради задоволення, здоров’я і гарного настрою, а в якості пам’ятного сувеніра кожен учасник отримає диплом і медаль.

■ Старт на 30 км і 42 км відбудеться о 7.00-реєстрація з 6.30 до 6.45;

■ Старт на 3 км, 5 км і 21 км відбудеться о 8.00-реєстрація – з 6.45 до 7.45;

■ Старт на 10 км і 15 км відбудеться о 9.00-реєстрація учасників з 7.45 до 8.45.

Організатори: Олександр Жосан, Сергій Слинько, спортивний клуб “СПАРТА 17”

ВАЖЛИВО !!!

Для участі в забігу необхідна ПОПЕРЕДНЯ реєстрація та оплата стартового внеску до 16 серпня! Стартовий внесок становить 100 грн, Участь дітей до 8 років безкоштовно. Це потрібно для того, щоб визначити для виготовлення потрібну кількість грамот і медалей, які будуть вручені всім учасникам. Учасники, які пройдуть реєстрацію після 16 серпня, обов’язково будуть нагороджені індивідуально після забігу протягом 10 днів.

З усіх питань звертатися до організаторів (тел. 067 560 3919 Олександр Жосан)»

“Якщо ви просто хочете бігати, пробіжіть милю. Якщо ви хочете відчути інше життя, пробіжіть марафон. ” (Еміль Затопек, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу, Чехословакія)

ВІДЕО з поперднього марафону www.facebook.com/ zabegvtopolkahalexandria/ videos/519320452628594/