Результативний “прямий телефонний зв`язок” Сергія Кузьменка з мешканцями Олександрії

Вчора, 11 серпня, міський голова Сергій Кузьменко відповідав на питання олександрійців за допомогою прямого телефонного зв’язку.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міськради.

Олександрійців турбували питання щодо облаштування тротуарів, заміни вікон, ремонту покрівлі, забезпечення дровами, реконструкції спортивного майданчика тощо.

Поряд з цим, гостро постало питання роботи ліфтів у багатоповерхівці по проспекту Соборному, 118, де голова ОСББ єдиний з усіх об’єднаних співвласників багатоквартирних будинків не уклав договір з ліфтовою компанією. Наразі питання вирішується та взято під особистий контроль Сергія Анатолійовича.

Зокрема, за дорученням міського голови оперативно вирішили питання перевезення хворої дитини на обстеження до Кривого рогу.