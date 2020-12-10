На Кіровоградщині розпочалась природоохоронна акція «Новорічна ялинка-2021»

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства разом з департаментом екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації створюють штаб із організації проведення природоохоронних заходів. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Головна задача штабу – забезпечити легальну підготовку новорічних ялинок для продажу. Ялинки перевірятимуть на наявність спеціальних чіпів, які вказують на законну вирубку. За збереження та охорону лісів України відповідальні всі – від посадовців до звичайних громадян.

Незаконна вирубка і пошкодження ялинок, перевезення та зберігання незаконно зрубаних ялинок тягнуть за собою накладення штрафу. Він становить для громадян від 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб – 2550 – 5100 гривень.

У департаменті закликають громадян, купуючи ялинки, звертати увагу на наявність маркування.