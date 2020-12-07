Мешканці Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути водійське посвідчення

У наш час професія водія є однією з найзатребуваніших, тим більше, кваліфікація водія важлива з погляду кар’єрного зростання. Професія водія не тільки цікава, але і достатньо складна. Щоб з вас вийшов чудовий водій, потрібно оволодіти теоретичними і практичними знаннями, а головне – уміти гармонійно їх об’єднувати в процесі роботи, тому служба зайнятості вже не перший рік сприяє навчанню безробітних за цим фахом.

9 грудня на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання за професією «Водій автотранспортних засобів» (категорії «D»), курс навчання триватиме 2,5 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи на момент закінчення старше 21 року,

медична довідка,

стаж роботи водієм на одній із категорій («В», «С1», «С», «D1») не менше трьох років.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.