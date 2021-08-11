Навчальні заклади Кіровоградської області потребують півтора десятка вчителів

1

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.

Станом на 09 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1561 вакантну посаду. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 15 фахівців за професіями:

  • вчитель закладу загальної середньої освіти– 13 вакансій;
  • вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти– 1 вакансія;
  • вчитель-дефектолог – 1 вакансія.
Читайте також:  В Олександрії горів будинок

Серед вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, математики, трудового навчання, української мови і літератури, фізики й астрономії та фізичної культури.

Учителі затребувані у Знам’янському, Світловодському, Компаніївському районах та містах Кропивницькому й Знам’янці.

Роботодавці області готові платити вчителям від 3 050 до 7 100 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня,  категорії працівника, стажу роботи тощо.

Читайте також:  Хто з олександрійців хоче до Білорусі? Не варто поспішати …

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ