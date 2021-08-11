Навчальні заклади Кіровоградської області потребують півтора десятка вчителів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.

Станом на 09 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1561 вакантну посаду. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 15 фахівців за професіями:

вчитель закладу загальної середньої освіти– 13 вакансій;

вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти– 1 вакансія;

вчитель-дефектолог – 1 вакансія.

Серед вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, математики, трудового навчання, української мови і літератури, фізики й астрономії та фізичної культури.

Учителі затребувані у Знам’янському, Світловодському, Компаніївському районах та містах Кропивницькому й Знам’янці.

Роботодавці області готові платити вчителям від 3 050 до 7 100 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.