На Кіровоградському шосе в Олександрії кипить робота

На одному з планових будівельних об`єктів в Олександрії – Кіровоградському шосе розпочався капітальний ремонт, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні хід будівництва інспектував міський голова Сергій Кузьменко. Разом з ним на об`єкті побували перший заступник міського голови Юрій Гугленко, керуючий справами Сергій Завалій, начальник управління ЖКГ Олександрійської міськради (яке є замовником будівельних робіт) Михайло Сулятицький. Зустріч відбулася на «стартовій відмітці» ремонтних робіт – навпроти заводу «Поліграфтехніка».

Як з`ясував «Голос Громади», капітальний ремонт Кіровоградського шосе у межах Олександрії за результатами конкурсу, згідно з укладеним договором, виконує переможець-підрядник ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест». Кошторисна вартість робіт – 38 410,2 тис.грн. (юридичні зобов’язання взяті за рахунок державного бюджету – 35 625,6 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 2 784,6 тис.грн.)

Генеральний підрядник ТОВ «БФ Паритетбудінвест» станом на сьогодні виконав такі роботи:

– зрізання, корчування, згрібання чагарника;

– вирубка дерев вздовж котрі росли ближче за 5 м від краю дороги;

– очищення зливової каналізації та русла від грунту та сміття;

розширення дорожнього одягу з улаштуванням основ із щебенево-піщаної суміші;

– частково влаштовані бортові камені;

– частково влаштований пішохідний тротуар з підсипанням щебенево-піщаної суміші;

– частково виконане знімання старих асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування та водночас ведеться укладання асфальтобетонної суміші.

А ось що сказав зокрема присутнім представникам ЗМІ Сергій Кузьменко:

«Згідно з погодженим Календарним графіком виконання робіт з капітального ремонту вулиці Кіровоградське шосе в Олександрії роботи мають бути виконані до 30 вересня 2021 року. Я переконаний, що тут буде справді якісна дорога протяжністю 3 з половиною кілометра (до Вербової Лози). Але не лише цією дорогою ми живемо: наше завдання – щоб у багатьох мікрорайонах міста з`явилися гарні дороги і така робота запланована та вже готується проєктно-кошторисна документація для неї».