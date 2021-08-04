В Олександрії горів будинок

Вчора, 3 серпня, в Олександрії рятувальникам довелося гасити пожежу. Повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Кіровоградській області.

Близько опівдня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Белінського. Як зазначається в повідомленні, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 50 м2 покрівлі та речей домашнього вжитку в житловому будинку. О 13:18 пожежу було повністю ліквідовано. На гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 12-ї ДПРЧ м. Олександрія.