Обрано секретаря Олександрійської міської ради

Сьогодні, 05 грудня, відбулася 2-га сесія Олександрійської міської ради 8-го скликання, повідомляє “Голос Громади”.

На сесії були присутні депутати у кількості 36 осіб та міський голова Сергій Кузьменко, а також депутати обласної та Олександрійської районної рад, активісти й представники громади міста.

На порядку денному розглядалося питання щодо обрання секретаря міської ради. На посаду було запропоновано кандидатуру Косяк Вікторії Олександрівни.

За результатами таємного голосування з підтримкою у 26 голосів обрали Косяк Вікторію. Вітаємо новообраного секретаря Олександрійської міської ради й бажаємо плідної праці на благо громади!

Довідка: до цього Вікторія Олександрівна працювала керуючою справами виконавчого комітету у Приютівській ОТГ.