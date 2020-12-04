Міський голова Олександрії розпочинає свою роботу з викорінення корупції

Сьогодні, 04 грудня, під час проведення першої сесії 8-го скликання Олександрійської міської ради новообраний міський голова Сергій Кузьменко наголосив, що насамперед займеться викоріненням корупції з міської ради й попередив усіх, що більше ніяких схем і оборудок не буде. Далі пряма мова:

“Почнемо з того, що виметемо корупцію з міської ради! Так, вона там є. Все місто загрузло в якихось темних схемах! Почнемо з того, що з цим закінчимо! Тільки відкриті й чесні, однакові умови для всіх! Мені дуже не цікаві ті, хто вміє тільки “освоювати бюджет”. Я звертаюсь, у першу чергу, і до тих, хто прийде працювати разом зі мною!