Реєстрація новообраних депутатів 8-го скликання Олександрійської міськради (ФОТО)

Сьогодні, 04 грудня, в міському Палаці культури (театрі) відбулась реєстрація депутатів нового скликання до Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

За даними попередньої реєстрації депутатів міської ради, обраних 25 жовтня цього року, на першу сесію прибуло і зареєструвалось 35 депутатів.

Депутатський корпус восьмої каденції складатиметься із представників наступних політичних партій: Європейська Солідарність, Сила і Честь, Пропозиція, Опозиційна платформа за життя, Батьківщина, Слуга народу, Сила людей, Радикальна партія “Олега Ляшка”.