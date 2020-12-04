Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко представив свою команду під час першої сесії 8-го скликання

Сьогодні, 04 грудня, в приміщенні Олександрійського міського палацу культури о 12:00 годині розпочалася перша сесія нового скликання, повідомляє “Голос Громади”.

На сцені палацу з промовою виступив новий міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

“Для мене головне, що хочуть і що думають олександрійці. Ми маємо збудувати таку систему відносин, де кожен мешканець міста буде почутим! Крім того, влада буде відкритою та доступною. Я обіцяю й зобов’язуюсь, зокрема журналістам, надати доступність й відкритість до своєї діяльності. Ми маємо разом починати будувати європейське місто” – зазначив Сергій Анатолійович.

Поряд з цим новий мер представив свою команду до якої увійшли:

Юрій Гугленко – перший заступник голови

Юрій Шклярук – відповідатиме за економічний напрямок міста

Ірина Чемерис – соціальний напрямок

Сергій Завалій – керуючий справами

Олег Воробченко – молодий архітектор, який переміг у міському конкурсі ідей з проєктом парку “Молодіжного”.

Наостанок Сергій Кузьменко додав: “Наша праця повинна бути злагодженою. Ми для міста, а не місто для нас! Молодь повинна мати змогу реалізуватися у своєму місті й гуртом з нами будувати нову сучасну Олександрію… Без всіляких розгойдувань! Уже з наступного понеділка!”.