Олександрійські медпрацівники отримали нагороди міської влади

До дня медичного працівника України, який відзначається 21 червня, 11 фахівців міської сфери охорони здоров`я нагороджені Олександрійською міською радою, повідомляє «Голос Громади».

Почесні грамоти Олександрійської міської ради, квіти і усні вітання отримали на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету (куди були запрошені з цієї нагоди) старша медична сестра фізіотерапевтичного відділення комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Вікторія Мусулега,

лікар-хірург з екстреної допомоги хірургічного відділення стаціонару КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Віктор Філатов,

логопед поліклінічно-консультативного відділення комунального підприємства «Дитяча міська лікарня» Тетяна Бойко,

завідувач відділення клінічної лабораторної діагностики КП «Дитяча міська лікарня» Нінель Волкова,

завідувач, лікар-педіатр педіатричного відділення стаціонару КП «Дитяча міська лікарня» Валентина Коваленко,

сестра медична зі стоматології комунального підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Наталія Корнєва ,

лікар-стоматолог-ортопед КП «Міська стоматологічна поліклініка» Віктор Петрохалко.

Грамотою Олександрійської міської ради нагородили сестру медичну старшу амбулаторії № 7 комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Світлану Петруніну.

Подяки Олександрійського міського голови на засіданні виконкому також удостоїлись працівники КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» – сестра медична дільнична амбулаторії № 2 Вікторія Кеменяш, водій санітарного автомобіля Анатолій Мєдвєдєв та сестра медична дільнична амбулаторії № 1 Шульга Ірина.

Вітання міської влади з професійним святом були адресовані також всім без винятку 205 лікарям, 527 медсестрам та 511 працівникам інших професій, які трудяться у міській сфері охорони здоров`я.