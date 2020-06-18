Дочекалися: на олександрійському «квадраті» «виріс» дитячий ігровий майданчик

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Дочекалися: на олександрійському «квадраті» «виріс» дитячий ігровий майданчик
В Олександрії на подвір’ї багатоповерхових будинків за адресою пр.Соборний, 100 облаштували дитячий ігровий майданчик, повідомляє «Голос Громади».

Десятиліттями у дворі так званого в народі «квадрату» не було належного майданчику для відпочинку малечі – лише занедбані вітчизняні елементи колись існуючого майданчику, що знаходилися в аварійному стані.

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Мешканці прилеглих та сусідніх будинків зверталися до депутата Олександрійської міської ради від ПП «Європейська Солідарність» Івана Баранова з проханням облаштувати дитяче місце відпочинку, адже дітям зовсім ніде гратися. В свою чергу, Іван Михайлович, що є відповідальним депутатом за даною адресою, три рази подавав клопотання до міськради для вирішення цього питання.  Шлях був довгим та тернистим. І ось, нарешті, цей день настав – у дітей буде свій власний новий яскравий дитячий майданчик на подвір’ї, за що батьки малечі дякують за сприяння та ініціативність депутату Івану Баранову та владі міста.

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Зокрема, острівки старого майданчика привели до ладу та покрасили.

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