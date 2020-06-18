Дочекалися: на олександрійському «квадраті» «виріс» дитячий ігровий майданчик

В Олександрії на подвір’ї багатоповерхових будинків за адресою пр.Соборний, 100 облаштували дитячий ігровий майданчик, повідомляє «Голос Громади».

Десятиліттями у дворі так званого в народі «квадрату» не було належного майданчику для відпочинку малечі – лише занедбані вітчизняні елементи колись існуючого майданчику, що знаходилися в аварійному стані.

Мешканці прилеглих та сусідніх будинків зверталися до депутата Олександрійської міської ради від ПП «Європейська Солідарність» Івана Баранова з проханням облаштувати дитяче місце відпочинку, адже дітям зовсім ніде гратися. В свою чергу, Іван Михайлович, що є відповідальним депутатом за даною адресою, три рази подавав клопотання до міськради для вирішення цього питання. Шлях був довгим та тернистим. І ось, нарешті, цей день настав – у дітей буде свій власний новий яскравий дитячий майданчик на подвір’ї, за що батьки малечі дякують за сприяння та ініціативність депутату Івану Баранову та владі міста.

Зокрема, острівки старого майданчика привели до ладу та покрасили.