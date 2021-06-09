В Олександрії є актуальна вакансія за 14 тисяч гривень

В Олександрії потрібен касир торговельного залу, повідомляє “Голос Громади”.
Вимоги до кандидата: Освіта професійно-технічна; професія «касир торговельного залу».
Завдання та обов’язки: Обслуговувати гостей відповідно до стандартів сервісу; Розраховувати гостей за касою; Формувати готові замовлення для видачі гостю; Підтримувати чистоту робочого місця.
Розмір заробітної плати: 14000 грн.
За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-74, 0500125932.
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