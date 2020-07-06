Олександрійці можуть змінити виборчу адресу для участі у місцевих виборах онлайн

Громадяни України можуть змінити виборчу адресу онлайн для участі у голосуванні на місцевих виборах до 9 вересня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Дія.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що аби змінити місце голосування, необхідно подати заяву через особистий кабінет виборця.

Зокрема, необхідно підвантажити пакет документів серед яких:

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

договір оренди житла;

документ про право власності на житло;

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;

документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою.