В Олександрійській поліції прокоментували недавню ДТП

Обставини складної дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем ВАЗ, що мала місце днями, пояснили «Голосу Громади» в Олександрійському відділі поліції.

Про цю подію нещодавно коротко повідомляв «Голос Громади» зі слів очевидців. А згідно з отриманою офіційною інформацією правоохоронців, повідомлення про те, що на мосту через р.Інгулець поблизу КСК «Ніка» сталася ДТП, надійшло до міської поліції від 32-річного перехожого близько п`ятої години ранку 31 червня.

Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що 34-річний водій автомобіля ВАЗ 2106, рухаючись на цьому транспортному засобі по вул. Першотравневій, на мосту біля стадіону «Ніка» не впорався з керуванням і здійснив наїзд на огороджувальний відбійник, в результаті чого автомобіль перекинувся на дах. Водій в цій аварії постраждав, його автомобілем екстреної медичної допомоги було негайно госпіталізовано в Олександрійській міській лікарні. За даним фактом ще триває перевірка, тому від повідомлення інших деталей події поліція утримується.