Олександрійців запрошують долучитися до Олімпійського дня

У червні відзначається Олімпійський день, тому у зв`язку з коронавірусом Національний Олімпійський Комітет України ініціює проведення цього заходу в режимі онлайн, повідомляє «Голос Громади».

З 1 по 19 червня проходитиме онлайн-естафета, учасниками якої можуть стати усі бажаючі.

Для участі потрібно:

1. зняти відео на 30-40 секунд з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів і символічно передати предмет, який відображає ваш вид діяльності, а разом з цим передати естафету наступному учаснику, якого треба позначити під відео.

Також можна зробити фотографію з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів, продемонструвавши в кадрі зображення олімпійських кілець або напис OlympicDay і передати естафету наступному учаснику, якого треба позначити в пості.

2. У відео або в тексті посту до фото учасник повинен звернутися до аудиторії з наступними меседжами: «Долучаюся до естафети Олімпійського дня-2020 в Україні! Розділяю олімпійські цінності! Передаю естафету…».

3. Опублікувати на своїй сторінці Фейсбук або Інстаграм пост із цим відео або фото (не сторіс!!!) з хештегом #olympicday2020ua та #olympicday

4. Щотижня серед найкращих відео та фото будуть розіграні олімпійські подарунки від Національного Олімпійського комітету. Переможці будуть обрані за допомогою програми Random.

5. Найкращі відео та фото потраплять у фінальний відеоролик естафети OlympicDay-2020 в Україні із зірками українського спорту.

У кожного учасника естафети обов’язково повинен бути відкритий акаунт/сторінка, що дозволить адміністраторам НОК побачити пост та у разі виграшу зв’язатися з переможцем.

Найбільш креативні учасники матимуть змогу отримати олімпійські сувеніри від Національного Олімпійського Комітету України.