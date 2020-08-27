На Кіровоградщині утримається найвищий рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 27 серпня, на території Олександрійщини та області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє «Голос Громади» на сторінку «Гідрометцентру в Кіровоградській області»
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах!
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
– спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
– відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
– розводити багаття у лісі та лісопосадках;
– заїжджати автомобілем до лісу;
– палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
– залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
– полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
– створювати смітники та спалювати відходи.
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.