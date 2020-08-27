Кримінал тижня в Олександрії: непроханий «електрик», наркозілля та інше

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 372 звернення від мешканців міста про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 53 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – про це «Голос Громади» повідомив дільничний офіцер міськвідділу Віталій Старчик.

19 серпня о 23-й годині одна з жительок міста повідомила відділ поліції, що вона помітила двох невідомих і на її думку, підозрілих осіб, які зайшли до під`їзду будинку. За вказаною пильною жінкою адресою негайно прибула група реагування патрульної поліції, яка в цьому ж під`їзді затримала одного з «гостей» – 35-річного, раніше судимого мешканця міста. Поліція нагодилася вчасно: злодій саме закінчив свою «роботу», пройшовшись по всіх поверхах – в його сумці було виявлено 9 світильників, щойно знятих ним з міжсходових майданчиків даного під`їзду.

За фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Ця подія сталася трохи раніше. 8 серпня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 58-річної жительки міста, що того ж дня, близько 16-ї години невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала у неї велосипед марки SPRIK. Сталося це біля одного з ринків міста.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів поліцією минулого тижня було викрито винного у скоєнні злочину – раніше судимого 36-річного мешканця міста. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ.

22 серпня працівниками міськвідділу поліції в рамках кримінального провадження з метою документування злочинної діяльності зі зберігання наркотичних речовин було проведено санкціонований обшук у помешканні, яке належить 34-річному, раніше судимому мешканцю міста.

В ході обшуку було виявлено та вилучено наркотичну речовину: близько 20-ти паперових згортків з подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження; медичний шприц з речовиною зеленого кольору об`ємом 20 мл; два медичні шприци об`ємом 20 мл з білою речовиною, скляний пристрій для вживання наркотичних засобів; рослини, зовні схожі на коноплю.

В результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліція встановила, що вилучена наркотична речовина належить власнику помешкання. Речовина вилучена та направлена на експертизу. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.309 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50-ти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років.

Також протягом минулого тижня працівниками відділу поліції складено 81 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 59 – за порушення Правил дорожнього руху. За керування транспортом у стані алкогольного сп`яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 7 осіб (ст.178 КУпАП), – повідомив речник поліції В.Старчик.