Іноземцям зась: обмежено в’їзд іноземних громадян на територію України

З метою недопущення розповсюдження на території країни другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 Кабмін підтримав обмеження в’їзду іноземцям на територію України з 00:00 год 29 серпня по 00:00 год 28 вересня.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Відповідно до змін постанови Кабінету Міністрів №641 забороняється іноземним громадянам, крім: осіб, які прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох діб; навчаються в навчальних закладах України; проходять військову службу в ЗСУ; постійно проживають на території України і мають відповідну посвідку; визнанні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; є представниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, акредитованих в Україні та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністерства закордонних справ України; є водіями та/або членами екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярне перевезення, членами екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членами поїзних та локомотивних бригад. Є інструкторами збройних сил держав членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь в заходах підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають на запрошення Міноборони; є діячами культури, що прибувають за запрошенням закладів культури разом з супроводжуючою особою; прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України та супроводжуючих осіб; є особами, що здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації, прибувають до закладів охорони здоров’я України.