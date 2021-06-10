Олександрія та область перейшли до «зеленої» зони карантину

Через пом’якшення карантинних обмежень, Олександрія, як і інші міста України знаходиться у «зеленій» карантинній зоні. Про це йдеться на сайті міськради, повідомляє “Голос Громади”.
Перебування у “зеленій” зоні дозволяє проводити будь-які масові заходи з наповненістю менш ніж 1 особа на 4 кв.м або не більше ніж дві третини місць. Ці обмеження не застосовуються, якщо в учасників є негативні тести на COVID-19 чи документи, які підтверджують отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусної хвороби.
Зокрема, дозволено приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури, з наповненістю не більше ніж дві третини або 50 % (залежно від принципів розміщення). Відновлюється робота дискотек і нічних клубів, готелів, кемпінгів та хостелів. Кафе і ресторани можуть працювати цілодобово та проводити святкові заходи.
Відповідні зміни закріплені постановою Кабміну № 583 від 2 червня 2021 року, якою також дозволено під час перетину кордону надавати документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації проти COVID-19 або не йти на самоізоляцію за наявності ПЛР-тесту чи експрес-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.
Водночас Кабмін доопрацьовує документ, де чітко визначить перелік послуг і заходів, що будуть дозволені в умовах «зеленого» рівня епідеміологічної небезпеки, після чого постанова буде оприлюднена у новій редакції.
З розпорядженням про протидію поширення коронавірусної хвороби та встановлення “зеленого” рівня епідеміологічної небезпеки на території Олександрійської територіальної громади можна ознайомитися за посиланням: