Олександрія та область перейшли до «зеленої» зони карантину

Через пом’якшення карантинних обмежень, Олександрія, як і інші міста України знаходиться у «зеленій» карантинній зоні. Про це йдеться на сайті міськради, повідомляє “Голос Громади”.

Перебування у “зеленій” зоні дозволяє проводити будь-які масові заходи з наповненістю менш ніж 1 особа на 4 кв.м або не більше ніж дві третини місць. Ці обмеження не застосовуються, якщо в учасників є негативні тести на COVID-19 чи документи, які підтверджують отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Зокрема, дозволено приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури, з наповненістю не більше ніж дві третини або 50 % (залежно від принципів розміщення). Відновлюється робота дискотек і нічних клубів, готелів, кемпінгів та хостелів. Кафе і ресторани можуть працювати цілодобово та проводити святкові заходи.