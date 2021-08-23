Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Для того, щоб спільно відсвяткувати незалежність Православної церкви України та привітати Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер.

Віряни з усієї України у Святій Софії щиро привітали Петра Порошенка і подякували за Томос. Про це повідомляє прес-служба «Європейської Солідарності».

Вселенський Патріарх Варфоломій також подякував Президенту, завдяки якому в Україні постала незалежна Православна Церква України.