Жінка в бізнесі: теорія і реальність (обговорення триває)

В приміщенні бібліотеки-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційно-туристичного центру пройшла друга панельна дискусія “Я в бізнесі” (її мету і тему анонсував нещодавно «Голос Громади»).

Участь у дискусії взяли олександрійські підприємці, громадські активісти, журналісти. Гендерна рівність у великому і малому бізнесі і проблеми, які стоять їй на заваді – такою була відправна точка бесіди.

На початку голова правління ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр”, Любов Кан повідомила цікавий факт: виявляється, за даними Всесвітнього економічного форуму для набуття гендерної рівності в світовій економіці знадобиться ще близько 250-ти років. Через цей невтішний висновок задекларована рівність чоловіків і жінок в бізнесі, як мета, входить до п’ятірки Цілей сталого розвитку. І тут важливо формувати запит на створення рівних можливостей знизу вверх, тобто в громаді.

Керівниця проєкту Анна Орловська навела інший, не менш показовий аргумент: згідно з офіційною статистикою, за останні 10 років жінки відкрили на 25 тисяч ФОПів більше, ніж чоловіки. Та все ж якщо говорити про великий бізнес, то жінок, які очолюють холдинги, заводи або успішні підприємства, на жаль, можна перелічити поіменно. Тому в ході обговорення учасники шукали відповіді на питання: чи є різниця в бізнесах чоловіків та жінок, кому легше починати бізнес, з ким простіше побудувати партнерство, що заважає жінці розвивати власний бізнес та як поєднати традиційні ролі жінок з підприємництвом. Зокрема учасниця дискусії, олександрійська підприємниця Інна Біланюк відмітила, що в бізнесі для неї найважливішим є не стать партнера чи спеціаліста, а його (її) компетенція, бо підприємництво – це насамперед професія.

Проведення цього заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Організатором дискусії в місті виступає ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр”, інформаційну підтримку забезпечила співорганізаторка заходу Тетяна Тарасенко.