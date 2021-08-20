В Олександрії відкрили пам’ятну дошку Ю.І.Дзбановському

Сьогодні, 20 серпня, відбувся урочистий захід з відкриття меморіальної дошки Юрію Ігоровичу Дзбановському, повідомляє «Голос Громади».

Біля ПК «Світлопільського» зібралось близько 4 десятків містян, театралів, митців, представників влади, журналістів, рідних аби вшанувати та увіковічнити пам’ять видатного олександрійця, почесного мешканця Олександрії, члена Національної спілки театральних діячів України, керівника і режисера – постановника народного аматорського театру Палацу культури «Світлопільський».

Під час урочистої частини та розповідей про життєвий шлях, досягнення Дзбановського для міста, творчість, відданість роботі, плідну працю, вспомини у ведучого заходу, нинішнього директора, учня та послідовника, Дмитра Клюєва тремтів голос від хвилювання, а очі були на мокрому місці. Присутні, тримаючи квіти в руках та згадки в своїх думках, теж тихо плакали та витирали сльози.

Меморіальну дошку на будівлі Палацу культури відкрив син Юрія Дзбановського – Ігор Дзбановський, який з родиною прибув з Дніпра.

Завершився захід покладанням квітів та колективним фото біля дошки.