Підтримуємо рівні можливості: на Кіровоградщині пройдуть заходи для громадян з інвалідністю

З нагоди Міжнародного дня громадян з інвалідністю з 30 листопада по 04 грудня 2020 року центрами зайнятості та філіями обласного центру зайнятості проводитимуться інформаційні, просвітницькі, довідкові, спеціалізовані заходи для громадян з інвалідністю та учасників АТО/ООС.

З метою привернення уваги усіх сторін соціального партнерства до проблем, пов’язаних із зайнятістю осіб з інвалідністю та учасників АТО/ООС, центрами зайнятості області проводитимуться й заходи за участі роботодавців, представників органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, навчальних закладів та інших партнерів, які опікуються соціальним захистом цих громадян.