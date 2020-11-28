Олександрійці вшанували пам`ять загиблих жертв Голодомору (ФОТО)

Сьогодні, 28 листопада, в Олександрії та по всій країні пройшли заходи з вшанування пам’яті мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років, повідомляє «Голос Громади».

Це вже 87-ма річниця з тих страшних часів і трагічних подій для всього людства й українців зокрема.

З цієї нагоди по вул.Братській біля Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій зібрались олександрійці аби вшанувати роковини голодомору та полеглих тих років.

На захід з квітами, чорними стрічками, хлібом та лампадками прийшли представники влади, зокрема, голова обласної ПП “Європейська Солідарність” Сергій Коваленко, депутат обласної ради Павло Фесюк, депутати міської ради від ПП “Європейська Солідарність” – Віталій Заріцький, Сергій Ракута та Ярослав Мацак, а також військові, волонтери та пересічні мешканці міста.

Присутні вшанували жертв голодомору хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку. Поряд з цим, олександрійці приєдналися до загальнонаціонально-міжнародної акції «Запалили Свічку» та загасили лампадки аби не дати згаснути свічці пам’яті!