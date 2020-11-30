Український уряд хоче скасувати свою ж обіцянку про терміни наступних підвищень  «мінімалки»

Заплановане раніше підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 6,5 тис. грн з липня 2021 року не відбудеться, повідомляє «Голос Громади» за інформацією центральних ЗМІ.

Про це йдеться у майбутньому законі про державний бюджет України на 2021 рік, доопрацьований проєкт якого 26 листопада уряд схвалив до другого читання Верховною Радою. 27 листопада цей проєкт внесли у парламент.

“Враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 6 000 грн, з 1 грудня 2021 року – 6 500 грн з відповідним перглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери”, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Мінімальна заробітна плата наразі складає 5 тис. грн. У попередньому проєкті державного бюджету України підвищення мінімальної заробітної плати планувалося до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та до 6,5 тис. грн з 1 липня 2021 року.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір мінімального розміру оплати праці. До цього показника прив’язані заробітні плати працівників бюджетної сфери та податки для бізнесу. Розмір мінімальної заробітної плати визначається у законі про державний бюджет на відповідний рік.