З 1 грудня мешканці Кіровоградщини отримуватимуть допомогу по безробіттю у більшому розмірі

У зв’язку із зростанням із 1 грудня 2020 року розміру прожиткового мінімуму, мешканці Кіровоградщини будуть мати змогу отримати більший розмір допомоги по безробіттю, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією обласного центру зайнятості мінімальний розмір допомоги по безробіттю у період карантину становить 1000 грн.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 01 грудня 2020 року становитиме 9080 грн. Для отримання допомоги у підвищеному розмірі безробітним не потрібно подавати жодні додаткові документи, нарахування буде проводитись центрами зайнятості в робочому порядку.

Нагадаємо, що відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.