В Олександрії Центр вакцинації працюватиме щодня

Від понеділка Центр масової вакцинації населення буде працювати не лише у вихідні дні, а й будні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Олександрійської міської ради.

“Днями Олександрія отримала достатню кількість вакцин, аби забезпечити постійне функціонування Центру масової вакцинації населення. Тож було ухвалено рішення про щоденну роботу Центру. Відзавтра пройти імунізацію можна на базі ПК «Світлопільський» не тільки у вихідні, а й будні дні з 9.00 до 15.00”.

На сьогоднішній день пропонується вакцинуватися американською Moderna (доступні 1470 доз) та китайським CoronaVac (720 доз).

Отримати щеплення можна в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт та, за відсутності декларації з сімейним лікарем, ідентифікаційний код. Для попереднього запису діє телефонний номер (068) 524 27 49.