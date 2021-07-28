На особистому прийомі люди поцікавилися питанням відключення від централізованої тепломережі

Особистий прийом учора, 27 липня, провів перший заступник міського голови Юрій Гугленко.

Понад 20 осіб мали змогу отримати відповіді не лише від Юрія Гугленка, а й від спеціалістів міської ради у відповідній сфері. Загалом люди зверталися до посадовця з питань, які найчастіше стосувалися житлово-комунальної сфери та відключення квартир від централізованої тепломережі.

Містяни цікавилися питаннями розчищення канав для стоку води, благоустрою територій, видалення аварійних дерев, ремонту доріг, обслуговування мережі водовідведення та іншими питаннями, доручення на вирішення яких посадовець зразу ж надав начальникові управління ЖКГ.

З питання відключення квартир від централізованої теплової мережі було повідомлено, що лише за рішенням спеціальної комісії громадяни можуть отримати дозвіл на встановлення індивідуального опалення, після чого висновки комісії будуть розглянуті на засіданні виконавчого комітету.