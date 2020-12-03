Пограбування і серія крадіжок розкриті Олександрійською поліцією

Про двох зухвалих злочинців, викритих кілька днів тому, розповіли «Голосу Громади» в Олександрійському відділі поліції.

Так, до міськвідділу надійшло повідомлення, що в одному з закладів міста невідома особа з числа відвідувачів незаконно і відкрито заволоділа майном працівника закладу, а саме – його мобільним телефоном.

Отримавши повідомлення про це пограбування, працівники групи реагування патрульної поліції спрацювали оперативно і в результаті вжитих заходів, менше ніж за годину, встановили особу чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 47-річний мешканець міста. Цього громадянина було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального порушення.

Розслідування, розпочате за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж»), триває. За даний вид правопорушення санкцією статті передбачено покарання – до 4-х років позбавлення волі.

А цього злочинця можна у певному розумінні можна вважати «рекордсменом сезону»: три дні тому працівники Олександрійського відділу поліції в результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів затримали зловмисника, на рахунку якого аж 18 фактів незаконного заволодіння майном мешканців міста. Ним виявився раніше судимий 48-річний мешканець міста. Злодій «промишляв» дуже різними речами, які тягнув без розбору з домоволодінь жителів приватного сектору міста…

Розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому за ч.3 ст.185 ККУ («Крадіжка»), триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.