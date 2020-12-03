У новому році вся сфера обслуговування Кіровоградщини має перейти на українську мову

В Україні уся сфера обслуговування має перейти винятково на державну мову у 2021 році. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляє «Голос Громади» на Урядовий портал.

“У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою,” – повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

При цьому у Законі зазначається, що на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена:

01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua